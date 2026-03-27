Oggi sono previsti scioperi nei settori trasporti, scuola e stampa

Per oggi, venerdì 27 marzo, sono previsti due scioperi nazionali, nella scuola e nel settore dell’informazione, più altri nel trasporto pubblico a livello locale. Le proteste sono state indette da più sindacati e prevedono modalità differenti a seconda della città e del settore.

Lo sciopero nazionale per il settore scolastico è stato indetto dal sindacato SISA per chiedere un aumento degli stipendi e l’assunzione del personale precario: coinvolgerà i docenti, i dirigenti scolastici e il personale ATA (assistenti tecnico-amministrativi).

Lo sciopero dei giornalisti invece è stato indetto dal sindacato FNSI e ha lo scopo di ottenere il rinnovo del contratto collettivo nazionale, che è scaduto da dieci anni. La FNSI ne aveva già indetto uno il 28 novembre e prevede di farne un terzo il 16 aprile.

Gli scioperi nel settore dei trasporti invece riguarderanno varie città, tra cui Milano e Napoli, e hanno l’obiettivo di ottenere migliori condizioni di lavoro. A Milano lo sciopero è stato organizzato da AL Cobas e coinvolgerà i lavoratori di ATM, l’azienda del trasporto pubblico metropolitano, ma non Trenord, l’azienda del trasporto ferroviario regionale. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine della giornata. In Campania lo sciopero coinvolgerà l’EAV, l’azienda regionale dei trasporti pubblici, che non garantirà le corse tra le 19:30 e le 23:00 (non sarà invece coinvolta ANM, l’azienda del trasporto cittadino).