La politica italiana è in apertura su quasi tutte le prime pagine di oggi, con le dimissioni del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri e la sua sostituzione con Stefania Craxi e con la decisione della presidente del Consiglio Meloni di mantenere per sé l’incarico ad interim di ministra del Turismo dopo le dimissioni di Santanchè. Il Sole 24 Ore e Avvenire titolano invece sulla guerra in Medio Oriente, con gli effetti del conflitto sull’economia mondiale e le informazioni confuse sui negoziati fra Stati Uniti e Iran per arrivare a una tregua. Sui giornali sportivi, ma anche su quasi tutte le prime pagine, si festeggia la vittoria, in una partita con l’Irlanda del Nord per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, dell’Italia, che martedì dovrà giocare contro la Bosnia ed Erzegovina per garantirsi la partecipazione ai Mondiali.