Celebripost

Nei giorni scorsi Disney+ ha pubblicato uno speciale celebrativo per i 20 anni di Hannah Montana, la sit com che rese famosa Miley Cyrus, e nella raccolta che segue la trovate fotografata alla prima di Los Angeles. All’evento di lancio di HBO Max nel Regno Unito sono stati fotografati invece Dominic McLaughlin, Arabella Staunton e Alastair Stout, ovvero i tre giovani attori protagonisti della nuova serie tv su Harry Potter, in uscita a Natale, di cui è stato da poco pubblicato il trailer. Poi i BTS al loro primo concerto dal 2022 a Seul, la capitale della Corea del Sud; Chris Pratt, Jack Black e Anya Taylor-Joy al photocall di Super Mario Galaxy – Il film; Anne Hathaway a un evento per il lancio di una collezione del marchio di gioielli Bulgari, e infine il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che versa spumante su un aereo militare.