Le dimissioni della ministra del Turismo Santanchè, il giorno dopo la richiesta che si dimettesse da parte della presidente del Consiglio Meloni e le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e della capa di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi, sono la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi; nei titoli molti sottolineano il tono polemico contenuto nella sua lettera, nella quale scrive di pagare anche per colpe di altri. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Irlanda del Nord per le qualificazioni ai prossimi Mondiali maschili di calcio.