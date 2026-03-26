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  • Giovedì 26 marzo 2026

Le prime pagine di oggi

Le dimissioni di Santanchè, i negoziati fra Iran e Stati Uniti, la professoressa accoltellata a scuola, e la condanna di Meta e Google per la dipendenza dai social

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Le dimissioni della ministra del Turismo Santanchè, il giorno dopo la richiesta che si dimettesse da parte della presidente del Consiglio Meloni e le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e della capa di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi, sono la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi; nei titoli molti sottolineano il tono polemico contenuto nella sua lettera, nella quale scrive di pagare anche per colpe di altri. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Irlanda del Nord per le qualificazioni ai prossimi Mondiali maschili di calcio.

Tag: giornali-prime pagine-quotidiani-rassegna stampa

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