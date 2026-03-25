La polizia di Londra ha arrestato due uomini sospettati di aver dato fuoco alle ambulanze di un’associazione ebraica

Mercoledì la polizia di Londra ha arrestato due uomini sospettati di essere responsabili dell’incendio di quattro ambulanze appartenenti a un’associazione di beneficenza ebraica nel nord della città, avvenuto lunedì. La polizia lo considera un crimine antisemita, e sta indagando su un gruppo islamista nato recentemente che ha rivendicato questo e altri attacchi in Belgio e nei Paesi Bassi.

Gli uomini arrestati hanno 45 e 47 anni, e la polizia ha anche perquisito le loro case. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso anche una terza persona coinvolta nell’incendio, che la polizia sta ancora cercando. Le ambulanze appartenevano all’associazione Hatzolah, attiva nel quartiere multietnico di Golders Green, dove circa la metà della popolazione è ebrea. Martedì l’associazione ha ricevuto dal governo quattro ambulanze in sostituzione di quelle bruciate.

Dall’inizio della guerra in Medio Oriente ci sono stati diversi attacchi simili contro strutture ebraiche in Europa. La polizia britannica sta indagando sulla possibilità che ci siano legami fra questo caso e l’Iran.