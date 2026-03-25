Centinaia di persone sono state evacuate per un incendio all’hotel Le Bristol, nel centro di Parigi

Mercoledì si è sviluppato un incendio nella cucina dell’hotel Le Bristol, un albergo di lusso in pieno centro a Parigi, frequentato spesso da molti leader stranieri in visita dal momento che è molto vicino al palazzo dell’Eliseo, residenza ufficiale del presidente francese. Sono state evacuate circa 400 persone. L’incendio è partito dalla cucina dell’hotel, nei piani sotterranei: due persone dello staff che stavano provando a spegnerlo sono rimaste ferite lievemente. L’incendio è stato spento nel primo pomeriggio, grazie all’intervento di un centinaio di vigili del fuoco.