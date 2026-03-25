Rosalía ha dovuto sospendere il concerto di mercoledì al Forum di Assago per un’intossicazione alimentare
Mercoledì la cantante catalana Rosalía ha sospeso il concerto che stava tenendo al Forum di Assago, appena fuori Milano, perché non si è sentita bene. Il concerto è iniziato con quasi un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto (le 20:30): Rosalía ha suonato una decina di canzoni, poi è uscita dal palco visibilmente affaticata. A un certo punto è rientrata e si è scusata con il pubblico dicendo di non poter continuare per via di un’intossicazione alimentare.
Rosalía ha 33 anni e dal 2022 si è affermata come popstar non anglosassone di maggior successo al mondo prima grazie alle canzoni di Motomami (2022) e poi con Lux, il suo ultimo disco uscito a novembre.
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