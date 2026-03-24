Il risultato del referendum sulla magistratura è la notizia che occupa quasi interamente le prime pagine dei giornali di oggi, con la vittoria del no con oltre il 53 per cento dei voti che ha bocciato quindi la riforma costituzionale voluta dalla maggioranza di governo. Il poco spazio rimanente sulle prime pagine è dedicato alla trattativa fra Stati Uniti e Iran per far finire la guerra in Medio Oriente, annunciata dal presidente statunitense Trump ma smentita dalla leadership iraniana, e agli effetti positivi sulle borse mondiali di questo annuncio.