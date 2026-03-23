In Grecia è infine cominciato il processo sull’incidente ferroviario del 2023 in cui morirono 57 persone

Lunedì è iniziato in Grecia il processo sul grave incidente ferroviario che nel 2023 causò la morte di 57 persone, principalmente studenti: un treno che stava andando da Atene a Salonicco si scontrò con un treno merci all’altezza di Tempes, in Grecia centrale. È il peggior disastro ferroviario della storia del paese e in questi tre anni è stato al centro di diverse grandi proteste e scioperi generali molto partecipati. Anche per lunedì è stato convocato uno sciopero di 24 ore del personale ferroviario e tre settimane fa, in occasione del terzo anniversario, ci sono state proteste in tutto il paese.

Nel processo sono imputate 36 persone, tra cui un capostazione e dirigenti ferroviari, che dovranno rispondere di accuse varie e di diversa gravità, dall’interruzione del traffico che ha causato le morti all’omicidio colposo per negligenza e alle lesioni personali. Fra loro non c’è nessun politico. Sono previsti più di 350 testimoni, tra cui parenti delle persone morte, i sopravvissuti e alcuni dipendenti ferroviari.

Nonostante l’incidente sia stato causato da un errore umano (i due treni viaggiavano sullo stesso binario), il governo del primo ministro Kyriakos Mitsotakis è stato accusato dalla popolazione e dall’opposizione di aver trascurato i noti problemi strutturali della rete ferroviaria greca che avrebbero creato le condizioni per il disastro. È stato inoltre accusato di aver svolto male e troppo lentamente le indagini sull’incidente, e di non aver voluto riconoscere il ruolo della politica nell’incidente: questo specialmente dopo che le indagini hanno rivelato che nel 2014 era stato avviato un progetto cofinanziato dall’Unione Europea per l’installazione di sistemi di sicurezza, che però nel 2023 era in ritardo di anni rispetto al programma. Mitsotakis ha negato qualsiasi illecito e ha promesso una riforma del sistema ferroviario entro il 2027.

– Leggi anche: Le grosse proteste del 2025 in Grecia per il disastro ferroviario