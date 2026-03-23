È morto Lionel Jospin, importante politico socialista ed ex primo ministro francese

È morto a 88 anni Lionel Jospin, importante politico francese, che fu segretario del Partito Socialista tra il 1981 e il 1997 e poi primo ministro della Francia tra il 1997 e il 2002 sotto la presidenza di Jacques Chirac (che però era di centrodestra: fu uno di quei periodi che nel gergo politico francese vengono chiamati di “coabitazione”). Il suo mandato da primo ministro è ricordato, tra le altre cose, per l’introduzione della settimana lavorativa di 35 ore. Jospin si candidò due volte alle elezioni presidenziali, nel 1995 e nel 2002, ma non venne mai eletto: vinse in entrambi i casi Chirac. Dopo la seconda sconfitta, in cui venne superato a sorpresa da Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National di estrema destra, annunciò il suo ritiro dalla politica, ma rimase una figura molto influente nel partito.

Jospin era nato nel 1937 a Meudon, città vicina a Parigi, e studiò all’École Nationale d’Administration (ENA), uno dei più prestigiosi istituti di Francia per chi ambisce a lavorare nel settore della pubblica amministrazione e nella politica. Era inoltre molto esperto di economia, materia che insegnò per circa 10 anni. Fu più volte parlamentare e tra il 1988 e il 1992 fu ministro dell’Istruzione.