Un’esplosione ha fatto crollare una palazzina nella periferia di Roma: ci sono due feriti gravi

Domenica attorno alle 13 c’è stata un’esplosione che ha coinvolto tre edifici nel quartiere Piana del Sole, nella zona sudovest di Roma. L’esplosione è dovuta allo scoppio di una bombola di GPL che ha distrutto le pareti di una palazzina, facendola crollare.

Circa 70 persone hanno dovuto lasciare le loro case e si sono spostate in strada. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarre dalle macerie due persone ferite in modo grave. Le operazioni di ricerca stanno continuando per cercare altre persone eventualmente coinvolte.