Weekly Beasts

La rana dorata panamense è un anfibio in pericolo critico di estinzione: la popolazione è stata decimata da un fungo intorno agli anni Duemila ed è sopravvissuta finora solo in programmi di allevamento in cattività. Tra le fotografie di animali di questa settimana, ne vediamo una sulla mano di una persona allo Smithsonian Tropical Research Institute di Gamboa, a Panama: dopo anni di lavoro, gli scienziati la stanno gradualmente reintroducendo nel suo habitat naturale nel paese, dove è endemica di alcune aree e dove è considerata un simbolo di fortuna, oltre che uno degli animali nazionali. Ci sono anche: pesci rossi, uno dei simboli del Capodanno persiano, a Teheran, in Iran; mucche in riva al mare in Spagna; delfini in Corea del Sud e scimmie a Katmandu, in Nepal, al “tempio delle scimmie”.