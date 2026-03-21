Due scialpinisti sono morti a causa di una valanga in Alto Adige, e altri tre sono gravemente feriti

Una valanga di neve che nella tarda mattinata si è staccata da una montagna in val Ridanna, in Alto Adige, ha travolto una decina di scialpinisti: due sono morti e cinque sono stati feriti, di cui tre in maniera grave. Uno di loro è stato trasportato all’ospedale di Innsbruck, in Austria. Al momento l’identità delle persone coinvolte non è nota. Nelle operazioni di soccorso sono stati mobilitati diversi elicotteri e un’ottantina di persone.

Gli scialpinisti sono stati travolti a un’altitudine di circa 2.450 metri mentre si trovavano sul Tallone Grande, non lontano dal confine con l’Austria, e l’allarme è arrivato alla centrale operativa del soccorso alpino attorno a mezzogiorno. Stando a quanto riferisce la Rai, tutte le persone coinvolte erano dotate dei cosiddetti ARTVA, cioè i dispositivi per localizzare i dispersi sotto la neve.