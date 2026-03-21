Le Hawaii sono alle prese con le alluvioni più gravi degli ultimi vent’anni

L’arcipelago statunitense delle Hawaii, nell’oceano Pacifico, sta subendo i danni delle alluvioni più gravi che abbiano colpito il territorio negli ultimi vent’anni. L’isola più in difficoltà è quella di Oahu, la più popolosa e una nota meta per fare surf: in alcune zone solo nella notte tra venerdì e sabato sono caduti tra i 20 e i 30 centimetri di pioggia, e l’acqua e il fango hanno sommerso parzialmente strade, case e campi. A sud, dove c’è la capitale Honolulu, 5.500 persone sono sotto ordine di evacuazione per il rischio dello straripamento di una diga, che secondo il dipartimento per la gestione delle emergenze dell’isola è imminente.

Per il momento non sono stati segnalati morti né dispersi, ma oltre 200 persone hanno avuto bisogno di soccorsi e una decina è stata ricoverata per sintomi da ipotermia. A Lahaina, sull’isola di Maui, sono stati evacuati alcuni quartieri che nel 2023 erano stati parzialmente distrutti dai gravi incendi che avevano provocato la morte di decine di persone.

Il sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi, ha detto che i danni delle alluvioni sono già «catastrofici». Il governatore Democratico Josh Green ha detto che quelli a strade, scuole, case, ospedali e aeroporti potrebbero ammontare a un miliardo di dollari. È previsto che le piogge andranno avanti anche nel fine settimana.