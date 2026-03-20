I calciatori convocati dall’Italia per i playoff di qualificazione ai Mondiali

La Federazione calcistica italiana (FIGC) ha annunciato i 28 giocatori selezionati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso per i playoff, gli spareggi che stabiliranno se l’Italia si qualificherà per i Mondiali di calcio della prossima estate. L’Italia non è riuscita a qualificarsi agli ultimi due Mondiali e c’è quindi molta attesa per queste partite. La prima sarà contro l’Irlanda del Nord giovedì 26 marzo alle 20:45 a Bergamo, la seconda – che si terrà solo in caso di vittoria dell’Italia – sarà in trasferta contro la vincente della partita tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Entrambe le partite saranno visibili su Rai 1.

È la prima convocazione in Nazionale per l’esterno del Cagliari Marco Palestra; tra i convocati ci sono anche Federico Chiesa, Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, che non andavano in Nazionale da un po’. Sandro Tonali, che era uscito infortunato nella recente partita di Champions League tra Barcellona e Newcastle, ha recuperato.

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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