In Messico 11 persone sono state uccise durante un’operazione contro il cartello di Sinaloa

La Marina militare messicana ha detto di avere ucciso 11 persone durante l’operazione che ha portato all’arresto di Omar Oswaldo Torres, detto “El ⁠Patas”, capo di una fazione del cartello di Sinaloa, uno dei gruppi di narcotrafficanti più potenti al mondo. L’operazione è avvenuta a Culiacán, nello stato di Sinaloa, nel nord del Messico. La Marina militare ha detto che i militari impegnati nell’operazione hanno risposto al fuoco dopo essere stati attaccati.

Questa operazione si inserisce nel contesto degli sforzi fatti del governo messicano per accontentare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato nuovi dazi per ottenere risultati più concreti nella lotta contro la criminalità e il narcotraffico.