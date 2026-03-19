Il varco di Rafah è stato riaperto per la prima volta da quando è cominciata la guerra in Medio Oriente

Il varco di Rafah, che permette il passaggio tra il sud della striscia di Gaza e l’Egitto, è stato riaperto per la prima volta dal 28 febbraio, cioè quando Israele decise di chiuderlo «per motivi di sicurezza» legati all’inizio dei bombardamenti compiuti assieme agli Stati Uniti sull’Iran. Nella Striscia di Gaza c’è ancora una forte presenza di Hamas, che è alleato dell’Iran e avrebbe potuto avviare una campagna di attacchi contro Israele (come ha fatto il gruppo libanese Hezbollah, anch’esso sostenuto dall’Iran). Il varco continua a essere soggetto a molte limitazioni e controlli, sia da parte di Israele che da parte dell’Egitto.

Secondo gli annunci di Israele il varco avrebbe dovuto riaprire ieri, ma non è chiaro perché ciò non sia accaduto. La notizia della riapertura effettiva giovedì è stata data per prima da Al-Qahera News, un sito di informazione legato al governo egiziano, secondo cui il varco è stato aperto in entrambe le direzioni. In territorio egiziano sono presenti alcune ambulanze per farsi carico dei palestinesi che lasciano la Striscia per motivi sanitari.

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