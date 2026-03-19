Pop Mart e Sony Pictures hanno annunciato un film con protagonisti i pupazzetti Labubu

Il produttore di giocattoli cinese Pop Mart e Sony Pictures Entertainment hanno annunciato che produrranno un film sui pupazzetti Labubu, negli ultimi anni diventati estremamente popolari. Il film sarà diretto da Paul King, regista inglese di Paddington e Wonka, tra gli altri. Non è stata ancora comunicata una data di uscita del film.

I Labubu sono pupazzi pelosi e spesso si portano appesi a borse, marsupi o cinture. Li produce l’azienda cinese Pop Mart e sono stati inventati nel 2015, ma sono diventati un fenomeno dal 2024: prima perché esibiti da popstar come Lisa del gruppo k-pop delle Blackpink, Dua Lipa o Rihanna, e poi grazie al passaparola sui social. Costano dai 35 euro in su, ma gli esemplari rari o in edizione limitata possono arrivare a costare anche migliaia di euro. I Labubu sono stati ideati dall’artista di Hong Kong Kasing Lung, come personaggi per una serie di libri illustrati ispirati alla mitologia nordica, chiamata The Monsters: in questo contesto, i Labubu sono creature che appartengono a una stirpe di elfi dispettosi. Pop Mart ha acquistato i diritti per creare dei pupazzi ispirati a quei personaggi nel 2019.