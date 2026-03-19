Sono state rubate scarpe per un valore di centinaia di migliaia di euro da uno stabilimento di Prada in Veneto

Un gruppo di rapinatori ha rubato centinaia di scarpe dallo stabilimento di Prada nel comune di Dolo, fra Padova e Venezia, per un valore complessivo stimato in centinaia di migliaia di euro. Prada è un marchio italiano di moda di lusso tra più noti al mondo, e i suoi prodotti sono molto costosi.

Il furto è avvenuto attorno alle 4 di mattina: i ladri, che sarebbero stati sei o sette, hanno sfondato i cancelli dello stabilimento con delle automobili e poi hanno usato alcune auto e furgoni per sbarrare la strada alla vigilanza e ai carabinieri intervenuti, che quindi hanno dovuto proseguire a piedi. I ladri sono poi scappati. Le forze dell’ordine hanno accertato che i mezzi erano stati tutti rubati. I carabinieri stano controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza.