La presidente del Venezuela Delcy Rodríguez ha rimosso il ministro della Difesa Vladimir Padrino López, in carica da 12 anni

La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha annunciato la destituzione del ministro della Difesa Vladimir Padrino López, che ricopriva quel ruolo da dodici anni ed era stato uno dei più stretti collaboratori del presidente autoritario Nicolás Maduro, catturato dagli Stati Uniti a inizio gennaio con una complessa operazione. Padrino era stato un elemento importante del regime venezuelano e aveva contribuito alla progressiva militarizzazione del governo di Maduro. Negli ultimi tempi vari media avevano segnalato una crescente insoddisfazione da parte dei vertici militari nei suoi confronti.

Rodríguez ha nominato al suo posto Gustavo González López, un generale considerato molto legato al ministro dell’Interno Diosdado Cabello, altra figura centrale del regime. Dopo aver assunto la presidenza Rodriguez lo aveva subito nominato a capo dell’intelligence e della protezione della presidenza. Poi González López aveva partecipato agli incontri con il direttore della CIA (l’intelligence statunitense) John Ratcliffe, uno dei primi membri dell’amministrazione di Donald Trump a visitare il Venezuela.