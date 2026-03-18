In Svizzera una persona è morta nella caduta di una cabina di un’ovovia staccatasi dal cavo

La cabina di un’ovovia si è staccata dal cavo ed è precipitata per un pendio nel comprensorio sciistico di Engelberg, una cittadina nota per il turismo invernale che si trova nella Svizzera centrale e che fa parte del cantone Obvaldo. L’incidente tuttavia è avvenuto nel cantone confinante, chiamato Nidvaldo. Un portavoce della polizia ha detto che l’unica persona che era a bordo è morta. Le cause dell’incidente non sono note, ma è possibile che abbiano a che fare con il vento molto forte che soffiava nella zona.