C’è un incendio alla Biennale di Venezia: è stato danneggiato il padiglione della Serbia

Poco prima delle 10 è iniziato un incendio nella Biennale di Venezia: ha preso fuoco il padiglione che ospita l’esposizione della Serbia, di cui è stata danneggiata la copertura esterna. Non risultano feriti. Dopo le prime operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, il vento ha fatto riaccendere le fiamme. Ora l’incendio è sotto controllo, ma sarà monitorato fino a che non calerà il vento (secondo le previsioni, nel pomeriggio).

Al momento dell’incendio erano in corso lavori di ristrutturazione nella struttura. Sopra i giardini che ospitano i padiglioni della Biennale si è sollevata una nube di fumo nero. L’inaugurazione della nuova edizione della mostra d’arte è prevista per il 9 maggio.