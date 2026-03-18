Dalle 12 di oggi si può chiedere un bonus per l’acquisto di motorini, scooter e piccole auto elettriche o ibride

Dalle 12 di oggi, mercoledì 18 marzo, si possono chiedere gli incentivi per l’acquisto di alcuni tipi di veicoli a basse emissioni, elettrici o ibridi: in particolare per motorini, moto, scooter, tricicli e microcar. La misura, che può arrivare fino a 4mila euro di incentivi, fa parte del cosiddetto “ecobonus” del ministero delle Imprese e del Made in Italy, introdotto nel 2021 e per cui sono stati stanziati fondi anche per il 2026. Possono farne richiesta i concessionari dei veicoli andando sul sito dedicato al bonus, e chi acquista il veicolo deve poi rivolgersi a un concessionario che ha aderito all’iniziativa.

Per accedere al bonus i veicoli acquistati devono avere una serie di requisiti: devono essere «nuovi di fabbrica», cioè immatricolati per la prima volta a nome dell’acquirente e mai utilizzati prima nemmeno a fini espositivi, e devono far parte delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, che includono veicoli elettrici a due ruote come motorini, moto e scooter, tricicli e sidecar,le microcar e i veicoli a quattro ruote con una potenza massima fino a 15 kW (quindi comunque automobili molto piccole, utilizzate per lo più in città).

L’incentivo sarà del 30 per cento per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3mila euro, e del 40 per cento per gli acquisti con rottamazione, fino a 4mila euro.