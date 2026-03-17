C’è stato un tamponamento a catena di oltre 80 veicoli in una galleria autostradale vicino a Messina

Martedì mattina c’è stato un grosso tamponamento a catena in una galleria a Rometta Marea, vicino a Messina, sull’autostrada A20 che la collega a Palermo. La circolazione è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia per la presenza di carburante sull’asfalto. Per ora non ci sono notizie di persone uccise o ferite. I vigili del fuoco e la polizia stanno assistendo le persone coinvolte, cercando di separare i mezzi tamponati e di mettere in sicurezza i serbatoi.