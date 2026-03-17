È stato arrestato di nuovo il rapper Baby Gang, per detenzione abusiva di armi e rapina

Martedì mattina i carabinieri di Lecco hanno arrestato il rapper Baby Gang, accusato di detenzione abusiva di armi e rapina, e diverse altre persone legate a lui, alcune delle quali accusate anche di maltrattamenti. Baby Gang ha 24 anni e il suo vero nome è Zaccaria Mouhib: è già stato arrestato e condannato varie volte per altri reati, e ora è stato messo in custodia cautelare in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Pochi giorni fa Baby Gang era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e detenzione abusiva di armi, dopo che a settembre era stato arrestato perché trovato con una pistola con la matricola abrasa in un hotel di Milano.