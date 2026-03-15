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  • Domenica 15 marzo 2026

Bebe Vio ha detto che abbandonerà la scherma

Per dedicarsi all'atletica, dopo un periodo di problemi fisici: l'ha detto in un'intervista alla trasmissione Che tempo che fa 

(Li Jing/Xinhua via ZUMA Press/ANSA)
(Li Jing/Xinhua via ZUMA Press/ANSA)

Domenica, durante la trasmissione televisiva Che tempo che fa di Fabio Fazio, l’atleta paralimpica Bebe Vio (Beatrice Vio Grandis) ha detto di aver deciso di lasciare la scherma per cambiare sport e dedicarsi all’atletica.

Rispondendo a una domanda di Fazio Vio ha detto: «Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente», e ha aggiunto: «Non l’ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente, ma ho cercato di darmi da fare a livello fisico con tutta una serie di altri sport». Vio ha detto di aver «iniziato con l’atletica», e di volersi dedicare ai 100 metri.

Vio ha detto di aver avuto i problemi di salute più gravi, non ha specificato quali, prima delle Paralimpiadi di Parigi del 2024, e di aver iniziato a lavorare sull’atletica dopo quell’occasione con le persone che lavorano con lei.

Vio è l’atleta paralimpica più famosa in Italia e una delle più famose al mondo. Le sue vittorie sono particolarmente seguite e significative perché è stata la prima schermitrice al mondo con quattro protesi artificiali, a causa di una grave meningite che la colpì nel 2008 e costrinse i medici ad amputarle gambe e braccia per tenerla in vita.

Tag: atletica-bebe vio-scherma

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