Bebe Vio ha detto che abbandonerà la scherma
Per dedicarsi all'atletica, dopo un periodo di problemi fisici: l'ha detto in un'intervista alla trasmissione Che tempo che fa
Domenica, durante la trasmissione televisiva Che tempo che fa di Fabio Fazio, l’atleta paralimpica Bebe Vio (Beatrice Vio Grandis) ha detto di aver deciso di lasciare la scherma per cambiare sport e dedicarsi all’atletica.
Rispondendo a una domanda di Fazio Vio ha detto: «Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente», e ha aggiunto: «Non l’ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente, ma ho cercato di darmi da fare a livello fisico con tutta una serie di altri sport». Vio ha detto di aver «iniziato con l’atletica», e di volersi dedicare ai 100 metri.
Vio ha detto di aver avuto i problemi di salute più gravi, non ha specificato quali, prima delle Paralimpiadi di Parigi del 2024, e di aver iniziato a lavorare sull’atletica dopo quell’occasione con le persone che lavorano con lei.
Vio è l’atleta paralimpica più famosa in Italia e una delle più famose al mondo. Le sue vittorie sono particolarmente seguite e significative perché è stata la prima schermitrice al mondo con quattro protesi artificiali, a causa di una grave meningite che la colpì nel 2008 e costrinse i medici ad amputarle gambe e braccia per tenerla in vita.