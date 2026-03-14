Richard Grenell lascerà la direzione del Kennedy Center, a Washington, dopo i molti boicottaggi di questi mesi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Richard Grenell non sarà più il direttore del Kennedy Center, importante centro culturale e sala da concerti di Washington che da mesi è oggetto di diverse operazioni di boicottaggio in risposta alle ingerenze di Trump nella sua gestione. Il posto di Grenell sarà preso da Matt Floca, già vicepresidente del Kennedy Center. Dalla prossima estate il centro chiuderà per due anni per via di alcuni lavori di ristrutturazione.

Grenell era stato nominato direttore del centro nel febbraio del 2025 dallo stesso Trump, che aveva anche rinnovato il consiglio di amministrazione. A dicembre Trump aveva fatto aggiungere il suo nome a caratteri cubitali sulla facciata del centro, che oggi si chiama “The Donald Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”. Da allora molti concerti sono stati annullati e molti artisti e compositori hanno organizzato un boicottaggio a cui ha aderito anche la Washington National Opera, che ha spostato le sue produzioni in un’altra sede.

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