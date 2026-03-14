L’esercito della Corea del Sud ha detto che sabato la Corea del Nord ha lanciato dieci missili balistici verso il mar del Giappone, il tratto di mare che divide il Giappone dalla penisola coreana. Proprio in questo periodo in Corea del Sud sono in corso esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti. I missili, molto probabilmente di raggio intermedio, sono stati lanciati da un’area vicino a Pyongyang, la capitale del paese. Non è chiaro che distanza abbiano percorso: l’emittente pubblica giapponese NHK ha scritto che sono caduti in acque al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, citando fonti del ministero della Difesa. La prima ministra Sanae Takaichi ha chiesto di raccogliere ulteriori informazioni sul lancio.

Negli ultimi cinque anni la Corea del Nord ha espanso notevolmente le sue forze armate, ed è diventata a tutti gli effetti un paese nucleare, dotato cioè della bomba atomica. Il paese ha anche ampliato il suo arsenale missilistico e si ritiene che abbia le capacità di colpire non soltanto i paesi limitrofi come Corea del Sud e Giappone, ma anche il territorio degli Stati Uniti.

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