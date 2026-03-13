Celebripost

Nella notte tra domenica e lunedì si svolgerà la cerimonia degli Oscar. Come da tradizione, in questi giorni è stato srotolato il tappeto rosso dove si metteranno in posa attori e attrici, ma il primo a farlo è stato il presentatore della serata Conan O’Brien, seduto a favore di fotografi sul tappeto ancora arrotolato. Nella raccolta a seguire trovare altre persone famose alle sfilate di Parigi: Zendaya, Gillian Anderson, Aubrey Plaza e Marilyn Manson; mentre la supermodella Adriana Lima, anche lei a Parigi, è stata fotografata a guardare la partita di Champions League tra Paris Saint-Germain e Chelsea. Poi Ryan Gosling alla prima di L’ultima missione: Project Hail Mary e Kerry Washington, Kate Mara e Elisabeth Moss a quella di Imperfect Women. Per finire con Javier Milei benedetto da un rabbino e Kate Middleton, principessa del Galles, che mescola il mosto in un birrificio.