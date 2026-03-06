Celebripost

Zoë Kravitz, Alexa Chung, Oprah Winfrey, Anya Taylor-Joy, Baz Luhrmann e Paul McCartney sono alcune delle persone fotografate nei giorni scorsi alle sfilate di Parigi, come sempre occasione proficua per spulciare alla ricerca di facce note in prima fila o nei dintorni delle sfilate. I cantanti Harry Styles, Rosalía e Olivia Dean sono tra quelli meglio fotografati ai BRIT Awards, i premi dell’industria musicale britannica, e meritano una menzione anche Cillian Murphy, Rebecca Ferguson e Tim Roth alla prima di Peaky Blinders: The Immortal Man. Joe Biden invece è stato fotografato su un aereo di linea diretto in South Carolina, mentre chiacchierava con la sua vicina di posto.