Dieci poliziotti sono indagati per le violenze commesse su alcuni detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma

Dieci poliziotti sono indagati per le presunte violenze commesse su alcuni detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo, nel comune di Roma, nel periodo compreso tra febbraio e novembre dello scorso anno. Repubblica, che ne ha dato notizia per primo, ha scritto che cinque agenti sono indagati per lesioni, due per tortura e tre per falso ideologico in atti pubblici.

Nella zona scoperta dalle riprese delle telecamere, i poliziotti avrebbero commesso pestaggi e aggressioni, usando anche oggetti come sedie, bastoni ed estintori. Le vittime sarebbero almeno tredici, tutti detenuti stranieri tra i 15 e i 19 anni. Le accuse si basano sulle testimonianze dei ragazzi e degli operatori del penitenziario, tra cui educatori, preti e suore. In alcune circostanze anche questi operatori sarebbero stati spinti e avrebbero subìto violenze verbali.

In Italia gli istituti penali per i minorenni (IPM) sono 17. Sono strutture in cui sono detenute persone che hanno compiuto un reato prima di compiere 18 anni, ma possono ospitare anche giovani adulti fino ai 25 anni. Le discussioni sulle condizioni di queste strutture sono frequenti, soprattutto a seguito di notizie sulle violenze nei confronti dei detenuti, come successo nel 2024 nel caso del carcere minorile Beccaria di Milano.