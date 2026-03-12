La partita di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma è finita 1 a 1

Giovedì sera la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League maschile tra Bologna e Roma è finita 1 a 1. L’Europa League è il secondo trofeo europeo più importante, dopo la Champions League. Bologna e Roma sono le uniche due squadre italiane rimaste nella competizione.

La partita di giovedì sera si è giocata a Bologna; il ritorno invece si giocherà a Roma il 19 marzo. Il Bologna era andato in vantaggio all’inizio del secondo tempo, con un gol di Federico Bernardeschi. La Roma è riuscita poi a pareggiare al 71′, con un gol di Lorenzo Pellegrini. La squadra che riuscirà a qualificarsi per i quarti di finale giocherà contro il Lilla o contro l’Aston Villa, che giocano l’una contro l’altra in un altro ottavo di finale.