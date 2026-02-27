Ci sarà Bologna-Roma agli ottavi di finale di Europa League

Venerdì ci sono stati i sorteggi degli ottavi di finale della Europa League maschile, che è il secondo torneo europeo per importanza nel calcio. Le due squadre italiane in gioco, Roma e Bologna, sono state estratte insieme e giocheranno l’una contro l’altra agli ottavi di finale. La partita di andata si giocherà a Bologna il 12 marzo; quella di ritorno a Roma il 19 marzo.

La Roma, che nella prima cosiddetta “fase campionato” era arrivata tra le prime otto, si era qualificata direttamente agli ottavi. Il Bologna, invece, era arrivato decimo e ha dunque dovuto giocare i playoff contro il Brann, squadra norvegese di Bergen. L’ha battuto agilmente, vincendo 1-0 sia all’andata che al ritorno.

Negli ultimi anni era già successo più volte che due squadre italiane giocassero l’una contro l’altra in una competizione europea: nel 2023 il Milan giocò i quarti di finale di Champions League contro il Napoli e le semifinali contro l’Inter; e l’anno dopo giocò contro la Roma in Europa League, perdendo. Da allora non era più successa una cosa simile.