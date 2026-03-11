Le nuove banconote della Banca d’Inghilterra avranno sul retro immagini di fauna selvatica e non i volti di personaggi illustri

La Banca d’Inghilterra ha deciso che la prossima serie di banconote che metterà in circolazione avrà sul retro immagini di fauna selvatica e non i ritratti di persone importanti per la storia del paese, come accade ora. La banca ha detto di aver preso questa decisione perché questo tipo di immagini, che potranno contenere anche piante e paesaggi, sono più difficili da contraffare. Ci vorranno comunque anni prima che queste banconote vengano messe in circolazione.

Per decidere quali immagini stampare sul retro un comitato di esperti creerà una lista su cui la popolazione potrà votare: la decisione finale verrà presa dal governatore della Banca. Al momento sulle quattro banconote emesse ci sono l’ex primo ministro Winston Churchill (5 sterline), la scrittrice Jane Austen (10 sterline), il pittore J.M.W. Turner (20 sterline) e il matematico Alan Turing (50 sterline). Il ritratto di Re Carlo III rimarrà sul fronte di tutte le nuove banconote.

La decisione di usare immagini a tema naturale è stata presa dopo una prima consultazione pubblica fatta dalla banca, dalla quale era emerso che il tema preferito per le banconote è proprio la natura. Su 44mila risposte, circa il 60 per cento ha detto di preferire la natura, rispetto all’architettura e ai monumenti (56 per cento), ai personaggi storici (38 per cento) e all’arte, alla cultura e allo sport (30 per cento). Le banconote emesse dalla Banca d’Inghilterra sono usate in tutto il Regno Unito.