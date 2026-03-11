Alessandro Giuli ha detto che il ministero della Cultura acquisirà il teatro Sannazaro di Napoli, distrutto da un incendio a febbraio
Mercoledì, dopo un incontro istituzionale alla prefettura di Napoli, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato che il ministero acquisterà il teatro Sannazaro di Napoli, che il mese scorso è stato distrutto da un incendio. Non ci sono dettagli sulle modalità dell’acquisto, per esempio quando avverrà e per quale cifra. Giuli ha detto solo che il ministero inizierà «subito» i lavori di ricostruzione, e che l’acquisizione permetterà la continuità della programmazione del teatro, per ora in altri spazi, forse in quelli di Palazzo Reale.
Il teatro Sannazaro, costruito nel 1847, è uno dei più importanti di Napoli: si trova nel quartiere Chiaia, nella parte occidentale della città, e per lo sfarzo delle sue decorazioni in stucchi dorati era soprannominato dai napoletani la “Bomboniera di via Chiaia”. L’incendio ha causato il crollo della cupola del teatro, oltre a grossi danni all’interno. All’incontro con Giuli c’erano il prefetto di Napoli Michele di Bari, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, oltre ai proprietari dello stabile e ai gestori del teatro.
– Leggi anche: L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli