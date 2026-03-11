L’Europol ha arrestato oltre 330 persone in diversi paesi in una vasta operazione sul traffico illecito di rifiuti

L’Europol, l’agenzia di polizia dell’Unione Europea, ha arrestato 337 persone in diversi paesi in un’ampia operazione contro la gestione e il traffico illecito di rifiuti. L’operazione è stata svolta nel corso del 2025 e ha incluso oltre mille ispezioni, durante le quali sono state sequestrate 127mila tonnellate di rifiuti, oltre 600 tonnellate di sostanze inquinanti e quasi 10 milioni di euro tra contanti e denaro depositato in conti correnti. Durante le indagini sono state individuate diverse reti del crimine organizzato, attraverso le quali i rifiuti venivano trasportati illegalmente tra paesi europei, oppure dall’Europa verso Asia, Africa e America Latina. Secondo gli investigatori, la quantità di rifiuti sequestrata avrebbe potuto far guadagnare in maniera illecita almeno 31 milioni di euro.

– Leggi anche: Cosa succede se non differenziate correttamente le batterie al litio