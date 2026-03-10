L’Ucraina ha bombardato un importante impianto missilistico nella regione russa di Bryansk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’esercito ucraino ha bombardato un importante impianto missilistico a Bryansk, capoluogo dell’omonima regione russa al confine con l’Ucraina settentrionale. L’impianto, che si chiama Kremniy El, produce i microchip che vengono utilizzati per i sistemi elettronici di droni, missili e altri apparecchi militari russi. Il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha detto che sei civili sono stati uccisi, e che ci sono 37 feriti. L’esercito ucraino ha pubblicato un video in cui si vede un’alta colonna di fumo nero alzarsi sull’impianto.

Nell’attacco sono stati usati gli Storm Shadow, cioè missili a lungo raggio di produzione britannica, progettati per colpire obiettivi fino a 250 chilometri di distanza. Il Regno Unito aveva autorizzato l’Ucraina a usarli nel 2024. Da allora sono stati impiegati in diverse operazioni.

