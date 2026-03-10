È morto Luca Conti, che fu tra i primi e più letti blogger in Italia: aveva 50 anni

È morto a 50 anni Luca Conti, che nei primi anni Duemila fu uno dei blogger più importanti e letti in Italia. Conti è morto a Senigallia, in provincia di Ancona; aveva un tumore, e nei mesi scorsi sul suo sito aveva raccontato le terapie e la vita durante la malattia.

Nell’epoca immediatamente precedente a quella dei social media e dei content creator, i blog furono il modo principale in cui le persone pubblicavano contenuti online: e Conti fu una delle prime persone ad avere un certo seguito in Italia grazie ai blog, dopo aver aperto nel 2002 il blog Pandemia.info.

Il blog di Conti si occupava soprattutto di tecnologia, internet e ambiente e diventò in pochi anni uno dei più letti in Italia. Questo successo lo portò a collaborare con vari giornali, tra cui il Sole 24 Ore, a insegnare all’Università Bicocca di Milano e a lavorare come consulente per la comunicazione e il marketing nel settore digitale. Su questi argomenti Conti aveva scritto e pubblicato 17 libri.