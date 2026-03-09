Oggi è in corso uno sciopero generale, che però non riguarda i trasporti

Oggi, lunedì 9 marzo, è in corso uno sciopero nazionale generale, che durerà tutta la giornata. È stato indetto da diversi sindacati di base in occasione della Giornata internazionale della donna (che però quest’anno era di domenica) e riguarderà tutti i lavoratori di molti settori, pubblici e privati, per sostenere la lotta contro la violenza maschile sulle donne, chiedere la parità salariale tra uomini e donne e più educazione affettiva nelle scuole. Per quanto riguarda settori fondamentali come la sanità e i servizi di soccorso ed emergenza, saranno garantite le prestazioni essenziali (lo prevede la legge), ma ci potrebbero essere invece problemi per le visite programmate e per quelle non urgenti.

In aggiunta allo sciopero generale ce n’è un altro proclamato sempre per lunedì con le stesse motivazioni dal sindacato FLC CGIL (“Federazione lavoratori della conoscenza”), che riguarderà in particolare scuole e università. Anche se i sindacati l’hanno definito «sciopero generale», in realtà hanno tenuto fuori il settore del trasporto pubblico, che quindi non dovrebbe avere nessuna interruzione. L’11 marzo però ci sarà uno sciopero dei lavoratori di Italo, la compagnia ferroviaria di treni ad alta velocità.