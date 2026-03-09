In Kenya sono morte almeno 42 persone a causa di forti alluvioni nel fine settimana

In Kenya, nella zona della capitale Nairobi, almeno 42 persone sono morte a causa delle forti alluvioni che ci sono state a partire da venerdì. Le piogge hanno trasformato le strade in torrenti e hanno causato l’annegamento di diverse persone, trascinato via veicoli e danneggiato o distrutto diversi edifici. La maggior parte delle morti (26) si è verificata a Nairobi: le alluvioni hanno avuto conseguenze soprattutto nelle parti più povere della città, in cui le infrastrutture sono particolarmente precarie, con strade fangose e piene di buche e moltissimi insediamenti informali in cui le case sono per lo più baracche con tetti di lamiera.

Le alluvioni hanno bloccato il traffico di Nairobi, che è un importante snodo dei trasporti: Kenya Airways ha fatto sapere che diversi voli diretti verso la città sono stati dirottati a Mombasa, la seconda città più grande del Kenya nonché località più turistica e quindi bene attrezzata dal punto di vista logistico. Nelle operazioni di soccorso e di recupero dei corpi, oltre ai servizi di emergenza, il governo ha impiegato anche l’esercito.