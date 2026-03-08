Secondo gli exit poll i Verdi hanno vinto le elezioni nello stato tedesco del Baden-Württemberg

Domenica in Germania si è votato per eleggere il parlamento e quindi rinnovare il governo nello stato tedesco occidentale del Baden-Württemberg, uno dei 16 stati federati della Germania. I seggi hanno chiuso alle 18 e gli exit poll diffusi subito dopo dai principali media tedeschi indicano che i Verdi hanno vinto le elezioni con il 32 per cento dei voti, seguiti dalla CDU del cancelliere tedesco Friedrich Merz (29 per cento) e dal partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che ha raggiunto quasi il 18 per cento. Se i risultati saranno confermati il candidato dei Verdi Cem Özdemir, già ministro dell’Agricoltura nel governo di Olaf Scholz, diventerà il primo presidente di origine turca di uno stato federato tedesco.

Per la CDU, il principale partito conservatore che ha governato la Germania per decenni, è un risultato deludente: i sondaggi pubblicati prima delle elezioni avevano infatti previsto un distacco dai Verdi meno ampio. La campagna elettorale della CDU è stata condizionata dalla riemersione di un video del 2018 in cui Manuel Hagel, il candidato del partito, faceva commenti sessisti su alcune studentesse. Le cose invece sono andate molto bene per AfD, che ha quasi raddoppiato il suo risultato rispetto alle precedenti elezioni del 2021 e ha dimostrato di poter ottenere molti consensi anche nell’ovest del paese, dove finora era stato meno forte.

Quella del Baden-Württemberg era la prima di cinque elezioni statali che si terranno quest’anno in Germania, dove il 2026 è stato soprannominato Superwahljahr, “super anno elettorale”. Nello stato di Baden-Württemberg vivono circa 11 milioni di persone. È uno dei più importanti in Germania dal punto di vista economico, perché è dove hanno sede le aziende automobilistiche Mercedes-Benz e Porsche.