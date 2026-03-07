Il Kuwait ridurrà la produzione di petrolio a causa degli attacchi dell’Iran

Sabato la Kuwait Petroleum Corporation (KPC), la compagnia petrolifera nazionale del Kuwait, ha annunciato che ridurrà la produzione di petrolio. La KPC ha detto che si tratta di una misura «cautelare» presa a causa degli attacchi dell’Iran, senza però specificare di quanto verrà ridotta la produzione. Il Kuwait è uno dei principali esportatori di petrolio al mondo.

La guerra in Iran e in generale tutti gli attacchi collegati nel golfo Persico stanno creando problemi al traffico marittimo nella regione, molto importante soprattutto per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL). Tramite lo stretto di Hormuz, un tratto del mar Arabico di cui l’Iran controlla una sponda, passa circa un quinto di tutto il petrolio venduto al mondo. Mercoledì aveva annunciato una riduzione della produzione di petrolio anche l’Iraq, mentre il Qatar ha interrotto del tutto la produzione di gas naturale. Secondo diversi analisti, anche Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita dovranno presto ridurre la produzione.

