La Russia ha bombardato un edificio residenziale a Kharkiv: almeno sette persone sono state uccise

Almeno sette persone sono state uccise e altre dieci ferite in un ampio attacco russo sulla città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha detto che le persone morte si trovavano in un edificio residenziale che è stato colpito da un missile balistico. L’edificio poi si è incendiato. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso: secondo Terekhov tra le macerie potrebbero esserci altre persone.

Nella notte tra venerdì e sabato la Russia ha compiuto nuovi attacchi con droni e missili balistici sia su Kharkiv che su altre città ucraine, compresa Dnipro, circa 200 chilometri a sud, e Odessa, nel sud del paese.