La Francia ha emesso un mandato d’arresto per l’islamologo Tariq Ramadan: non si è presentato al processo per stupro contro di lui

In Francia è stato emesso un mandato d’arresto nei confronti del noto islamologo Tariq Ramadan, attualmente sotto processo perché accusato di stupro da tre donne. Il processo è iniziato lunedì 2 marzo a Parigi ma Ramadan non si è mai presentato alle udienze perché era ricoverato in ospedale in Svizzera, secondo i suoi avvocati a causa di un aggravamento della sclerosi multipla di cui soffre: il tribunale ha deciso di procedere in absentia, cioè anche senza che lui sia presente, e contestualmente ha emesso il mandato d’arresto.

Il processo è molto seguito perché Ramadan è un famoso accademico e in passato era anche stato consulente del governo britannico per questioni riguardanti l’Islam. Le tre donne che lo hanno accusato sostengono che le abbia stuprate durante alcuni incontri che si erano tenuti in hotel di Parigi e Lione nel 2009, nel 2012 e nel 2016. Nell’agosto del 2024 Ramadan era già stato condannato in Svizzera a tre anni di prigione, di cui due sospesi, per avere stuprato una donna nel 2008: l’anno scorso il Tribunale federale, la massima autorità giuridica svizzera, ha confermato la condanna.

Le donne che avevano accusato Ramadan in Francia all’inizio erano state cinque, ma le accuse di due di loro sono state archiviate durante le indagini. Se condannato rischia fino a vent’anni di prigione.