In Inghilterra sono stati arrestati quattro uomini accusati di aver spiato la comunità ebraica di Londra per conto dell’Iran

La polizia di Londra ha arrestato quattro uomini sospettati di aver spiato la comunità ebraica locale per conto dell’intelligence iraniana. Uno di loro ha solo la cittadinanza iraniana, gli altri anche quella del Regno Unito. Tre degli arresti sono avvenuti nella città di Londra, il quarto in un comune confinante. La polizia non ha specificato di che reati siano sospettate le persone fermate. L’indagine era in corso da tempo.