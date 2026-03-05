È morto António Lobo Antunes, uno dei più importanti scrittori portoghesi contemporanei

È morto a Lisbona all’età di 83 anni António Lobo Antunes, considerato uno dei più importanti scrittori portoghesi contemporanei insieme a José Saramago. Era famoso anche all’estero e molti dei suoi libri erano stati tradotti in varie lingue, compreso l’italiano. È stato uno scrittore assai prolifico, avendo scritto una trentina di romanzi, ma anche alcuni saggi e raccolte di poesia.

Tra le sue opere più famose in Italia c’è In culo al mondo, il suo secondo libro (pubblicato in originale nel 1983), che racconta del periodo tra il 1971 e il 1973 in cui fu medico militare in Angola, all’epoca colonia portoghese. Il libro è il secondo capitolo di una trilogia sulla sua esperienza in Angola, che gli permise di affermarsi come scrittore.

Lobo Antunes era nato nel 1942 a Benfica, un quartiere di Lisbona, e faceva parte di una famiglia dell’alta borghesia della città: suo padre era un medico e possedeva molti libri, anche per questo Lobo Antunes cominciò a leggere sin da bambino. Tra le esperienze che più influenzarono la sua scrittura ci furono l’attività di psichiatra e la partecipazione alla guerra coloniale portoghese. Dopo aver scritto vari libri di grande successo, nel 1985 smise di fare il medico per dedicarsi unicamente all’attività di scrittore.