Il Regno Unito smetterà di emettere visti studenteschi per i cittadini di Afghanistan, Camerun, Sudan e Myanmar

Il ministero dell’Interno del Regno Unito ha annunciato che il governo smetterà di emettere visti studenteschi per i cittadini di Afghanistan, Camerun, Sudan e Myanmar. Per i cittadini afghani saranno sospesi anche i visti lavorativi. La decisione rientra in una serie di misure volute dal governo Laburista per limitare l’immigrazione: è un sistema su cui sta cercando di mostrarsi molto rigido, per evitare di perdere consensi in favore di Reform UK, il partito populista e sovranista di Nigel Farage.

Il ministero ha detto che il numero di persone di questi paesi che hanno fatto domanda di un visto studentesco nel Regno Unito fra il 2021 e il 2025 è aumentato del 470 per cento. Secondo i dati del ministero il 13 per cento del totale delle domande di asilo viene effettuato proprio da loro. La ministra Shabana Mahmood l’ha definito un abuso del sistema di visti, e ha detto che le persone coinvolte si approfittano della generosità del Regno Unito. Il diritto internazionale prevede generalmente che chiunque possa fare richiesta di asilo nel paese in cui si trova. La limitazione dei visti studenteschi dovrebbe entrare in vigore giovedì.