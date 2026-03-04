La nave militare iraniana affondata da un sottomarino statunitense

Una nave militare iraniana, la fregata IRIS Dena, è affondata al largo dello Sri Lanka, in mezzo all’oceano Indiano: qualche ora più tardi il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha detto che un sottomarino statunitense aveva affondato con un siluro una nave iraniana, senza dire quale. È stato poi confermato che si trattava proprio della IRIS Dena.

Da quando sono cominciati gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, la marina iraniana è fra i principali obiettivi: l’esercito statunitense ha detto di aver affondato più di venti navi militari iraniane. Il caso della IRIS Dena però è diverso: per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti hanno utilizzato un sottomarino per affondare una nave nemica (non il primo in assoluto, nel 1982 il Regno Unito affondò una nave argentina durante la guerra delle Falklands/Malvinas), e l’affondamento dell’IRIS Dena è avvenuto molto lontano dalle coste dell’Iran, nell’oceano Indiano, in acque internazionali al largo dello Sri Lanka.

Sulla nave c’erano 180 persone: le autorità dello Sri Lanka hanno detto di aver recuperato almeno 87 cadaveri, mentre altre 32 persone sono state ferite. Alcune decine di persone sono ancora disperse. La nave ha dato l’allarme quando erano circa le 5 del mattino (ora locale) e si trovava a circa 40 miglia nautiche (74 chilometri) dalla città di Galle, nel sud-ovest dello Sri Lanka. Quando sono arrivati i soccorsi, al di fuori delle acque territoriali dello Sri Lanka, la nave era già affondata.

La IRIS Dena era lì perché stava tornando da un evento internazionale che si era tenuto in India, la International Fleet Review 2026 (IFR 2026). È una sorta di parata navale militare organizzata dalla marina indiana a Visakhapatnam (sulla costa centro-orientale del paese) che ospitava anche navi da guerra straniere. Hegseth durante la conferenza stampa ha detto che la nave «pensava di essere al sicuro in acque internazionali». Il dipartimento della Difesa statunitense ha poi pubblicato un video dell’affondamento.