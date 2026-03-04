Giovedì 5 marzo La Stampa non uscirà in edicola, per via delle proteste contro le trattative per la vendita del giornale
Il comitato di redazione del quotidiano La Stampa ha fatto sapere che domani, giovedì 5 marzo, il giornale non uscirà in edicola perché nella serata di mercoledì l’edizione non è stata chiusa in tempo per via di un’assemblea dei giornalisti che si è prolungata. Il sito della Stampa non sarà aggiornato fino alle 7 di giovedì.
L’assemblea è stata organizzata per discutere della firma del contratto preliminare di vendita tra il gruppo GEDI, di proprietà di Exor, la società della famiglia Agnelli-Elkann, e il gruppo editoriale SAE. L’accordo prevede anche la cessione delle testate collegate alla Stampa, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale e le attività di supporto alla redazione. Il gruppo SAE possiede diversi quotidiani locali, tra cui La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, La Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio. Della trattativa con Exor per comprare la Stampa si era saputo a fine gennaio.
– Leggi anche: C’è un accordo per la vendita della Stampa