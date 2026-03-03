Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU: è la prima volta per una first lady

Lunedì a New York la first lady statunitense Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (la più importante delle assemblee dell’organizzazione): è la prima volta per una first lady. Gli Stati Uniti, che sono un membro permanente del Consiglio, hanno la presidenza di turno per questo mese.

La riunione era dedicata al tema dell’istruzione e della condizione dei bambini nei contesti di guerra. La first lady non ha fatto riferimenti se non molto indiretti al conflitto in Medio Oriente in cui sono coinvolti Stati Uniti, Israele e Iran. La riunione era stata organizzata prima dell’inizio della guerra. Melania Trump si è spesso occupata della tutela dei diritti dei bambini.

– Leggi anche: Cosa c’è dietro il documentario su Melania Trump